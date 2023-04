Nuovo ponte, serve più spazio In arrivo trenta espropri L’Anas ha mandato gli avvisi

Servono più terreni per il cantiere della costruzione del nuovo ponte tra Fibbiana e Limite sull’Arno, opera avviata lo scorso autunno. La Struttura territoriale Toscana di Anas ha mandato un avviso ai titolari dei terreni, ed anche ai Comuni interessati, dell’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto esecutivo e della dichiarazione di pubblica utilità relativamente alle maggiori aree necessarie per la realizzazione dell’opera stessa. Progetto, s’intende, giusto per espropriare questi terreni - si tratterebbe di una trentina di appezzamenti - senza incidere sulla sostanza della struttura che si sta andando a costruire.

L’appalto era stato aggiudicato un paio d’anni fa. Si tratta del nuovo asse viario che collegherà la strada statale 67 Tosco Romagnola con la strada provinciale 106, sui due lati dell’Arno. Il cantiere riguarda i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo ed anche Empoli. Il nuovo ponte - che dunque consentirà anche il collegamento pressoché diretto fra il Limitese e la Fi-Pi-Li - dovrebbe far "respirare" la viabilità sul nodo tra Capraia e Montelupo (il vecchio ponte che oltretutto sarebbe da restaurare) e su quello tra Sovigliana ed Empoli. I tempi? Si parla del 2025. L’importo complessivo - e qui riassumiamo la scheda tecnica elaborata dalla Regione - è di di 31,7 milioni di euro così ripartiti: Anas (12,7), Regione stessa (3,5), Città Metropolitana di Firenze (1) e Stato (12,1) tramite risorse Fsc (Fondo sviluppo e coesione) stanziate dal ‘Cipe’, che la Regione ha deciso di destinare all’intervento. A tutto ciò si aggiunge l’impegno di 600mila euro ciascuno da parte dei Comuni di Capraia e Limite, Montelupo, Empoli e pure di Vinci, territorio che ha interesse alla nuova viabilità. Quest’ultima sarà lunga complessivamente circa 1,8 km. Il tracciato inizia dalla nuova intersezione a rotatoria tra la Ss 67 e via del Lavoro, a Fibbiana, prosegue costeggiando la frazione, connettendosi con una seconda rotatoria all’altezza di via del Campo e, dopo aver oltrepassato l’Arno con il nuovo ponte, termina con una terza rotatoria sulla Sp 106 a Limite. Sarà quindi molto utile anche per la zona industriale sulla riva destra del fiume.

L’intervento comprende altresì una pista ciclabile per uno sviluppo complessivo di 1,9 km. Il nuovo ponte, di lunghezza complessiva di 300 metri, sarà realizzato con struttura ad arco. Questo nuovo avviso di Anas potrebbe rallentare i tempi? Non vi è ad oggi alcuna indicazione in questo senso. E’ un’opera strategica, pianificata da tanto tempo.

Andrea Ciappi