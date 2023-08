Nuovo polo scolastico Cantiere al via in autunno

Finalmente ci siamo: in autunno, presumibilmente a fine ottobre, cominceranno i lavori del nuovo polo scolastico di Montespertoli. L’edificio sorgerà alla periferia nord, in adiacenza al nascente distretto sanitario (vicino al tratto urbano della Volterrana). Si inizia con la scuola 0-6. Negli ultimi giorni, tutto l’iter ha avuto l’accelerazione definitiva: si è conclusa la gara d’appalto, in seguito al progetto esecutivo, con lavori assegnati a un consorzio di Ragusa. Con il progetto esecutivo, il Comune è - come ormai prassi in questi casi - in possesso dei rendering che illustrano come saranno le nuove scuole. L’amministrazione - come ha spiegato ieri il sindaco Alessio Mugnaini - ha assunto un architetto che sarà in servizio al Comune proprio per seguire in modo specifico i lavori e il progetto. Mugnaini ha aggiunto che si tratta di un’assunzione che rientra nel ‘Pnrr’. In sintesi: il progetto è talmente importante che ci si dovrà lavorare in maniera esclusiva. I lavori inizieranno in autunno, come accennato all’inizio, ed in buona probabilità - ha precisato il sindaco - "a fine ottobre". Si tratta di un’opera da 5 milioni di euro, di assoluto rilievo per Montespertoli. Si comincia con la scuola 0-6, infanzia. Da anni ormai, Montespertoli vede l’approdo di giovani famiglie provenienti anche dai comuni limitrofi, dunque la struttura per l’infanzia è considerata la priorità.

Famiglie che vennero coinvolte nella fase centrale del progetto, come risultò dall’incontro organizzato dalla giunta lo scorso gennaio quando lo stesso sindaco spiegò: "Il nuovo Polo 0-6 sarà frutto della sinergia Comune, Istituto Scolastico e le famiglie. Il progetto integrerà il nido e la scuola dell’infanzia con ambienti accoglienti e inclusivi, una scuola che dovrà anche valorizzare le esperienze pedagogiche fatte finora e anche costruire le basi per quella che sarà la scuola del nostro prossimo futuro. Per far questo siamo convinti che sia necessario ascoltare gli operatori del settore, ma soprattutto far partecipare in maniera attiva le famiglie". La scuola di Val Turbone accoglierà 180 bambini della scuola dell’infanzia e sostituirà l’odierna "Don Lorenzo Milani", e 60 bambini per il nido. Poi si penserà alla primaria.

