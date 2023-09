Nuovo polo d’infanzia Ecco il sopralluogo

Entro questa settimana, il sindaco Alessio Mugnaini e i tecnici faranno un sopralluogo sui terreni deputati a ospitare il nuovo polo scolastico di Montespertoli. Ciò in vista dell’imminente cantiere. E’ la novità saliente che coincide con l’apertura dell’anno scolastico 2023-24. La conferma arriva via social dallo stesso sindaco: "Quest’anno per noi il rientro a scuola coincide anche con la novità per quanto riguarda la realizzazione del nuovo polo d’infanzia 0-6 di Montespertoli. Abbiamo concluso la progettazione esecutiva dell’intervento e anche individuato la ditta che si occuperà della costruzione di questo nuovo polo che comprende asilo nido e scuola d’infanzia, ditta con la quale faremo un sopralluogo già in questa settimana". Il cantiere partirà "a breve", mentre da tempo si susseguono le immagini che rendono l’idea di come sarà la nuova scuola che sorgerà nell’area di via Schiavone (in parte chiusa al traffico proprio per agevolare l’inizio delle operazioni). "La scuola è il miglior investimento sul futuro che si possa fare", conclude Mugnaini. Del polo scolastico alla periferia nord si parla da anni, adesso possiamo dire che ci siamo per i lavori.

A.C.