Nuovo polo dell’infanzia. C’è la firma sul contratto. Ora i lavori sono più vicini

Ai blocchi di partenza i lavori per la scuola 0-6, che sarà annessa al nuovo plesso ’Margherita Hack’ tra San Quirico e l’Ambrogiana. Il Comune di Montelupo ha predisposto il contratto con l’impresa aggiudicataria, cosicché tutti i tempi per i fondi del Pnrr sono rispettati. Tra ora e il 2026 l’operazione dovrebbe andare in porto. La nuova costruzione, così come le precedenti del plesso della ‘Scuola nel Parco’, è realizzata in edilizia sostenibile. Ci sarà ulteriore sistemazione delle aree di accesso. Ricordiamo che si tratta di un investimento di oltre 3,6 milioni di euro. Le risorse sono disponibili grazie ai fondi Next Generation Ue. Il nuovo istituto sarà dotato di un nido d’infanzia (0–3 anni) e di una scuola per l’infanzia (3–6 anni).

Il nuovo cantiere riguarderà un’area di 5900 metri quadri: si tratterà di un edificio ‘disteso’ su un unico piano fuori terra; la sua organizzazione - sono le informazioni del Comune - è stata concepita combinando le esigenze educative-didattiche con i requisiti emersi durante il percorso partecipativo del 2010 e le nuove esigenze emerse dal gruppo di lavoro. Al 2010 difatti risale il primo nucleo della ‘Scuola nel Parco’, pensata per le esigenze d’avanguardia della didattica, per la bio-architettura e per le famiglie.