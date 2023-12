Nuovo polo dell’infanzia . A gennaio via al cantiere: "Accoglierà 240 bambini"

E’ quasi un regalo di Natale: sono arrivati proprio in questi giorni gli ultimi elementi di arredo per il nido Maria Grazia L’Aquilone aquistati dopo l’aumento della capacità di accoglienza della struttura per l’anno educativo in corso. Da settembre l’asilo ha infatti raggiunto la sua capienza massima di 60 bambini. Sul fronte educativo Montespertoli è in fermento. A gennaio il cantiere per il nuovo Polo 0-6, che accogliera nido e scuola d’infanzia, partirà con l’obiettivo di completare i lavori entro l’anno educativo 2026-2027. L’investimento complessivo ammonta a circa 7 milioni di euro: di cui 5 milioni provenienti dai finanziamenti del Pnrr per l’edificio scolastico e 2 milioni stanziati dal bilancio comunale attraverso un mutuo per opere sulla viabilità.

Parallelamente infatti, l’amministrazione comunale, sta completando le procedure per affidare i lavori relativi alle opere complementari, tra cui l’adeguamento della viabilità, dei parcheggi e della rotonda all’innesto tra via Schiavone e via Montelupo, strategie urbanistiche che contribuiranno a migliorare l’accessibilità e la sicurezza nei dintorni della Valle del Turbone, tra il Polo 0-6 e il Polo della salute già in cantiere. Oltre che sulla costruzione del nuovo Polo 0-6 il grande lavoro è sulla didattica e il Comune di Montespertoli, in collaborazione con i comuni di Montelupo e Fucecchio, sta portando avanti un processo di definizione delle linee pedagogiche con la partecipazione di istituti scolastici, insegnanti e esperti del settore. "Il futuro Polo 0-6 accoglierà 240 bambini, da 0 a 6 anni – spiega il sindaco, Alessio Mugnaini (nella foto) –. Questo nuovo polo consentirà anche l’ampliamento dei posti al nido con il mantenimento dell’uso anche della struttura della “casaccia”. All’interno di questa nuova struttura educativa, i bambini avranno l’opportunità di seguire un processo educativo continuativo, attentamente progettato in conformità alle linee guida pedagogiche del sistema integrato zerosei".