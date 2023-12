Nuovo polo della salute. Altri cinque mesi di lavori

Via Schiavone, alla periferia nord di Montespertoli (testata della Val Turbone), rimarrà chiusa in parte sino al 31 maggio, cioè per ulteriori cinque mesi rispetto alla data stabilita lo scorso settembre, che era al 31 dicembre. Il provvedimento, da poco firmato in Comune, serve per agevolare l’evoluzione del grande cantiere del nuovo polo della salute.

Vi è la precisazione che questi ulteriori cinque mesi di stop non vanno ad incidere su particolari situazioni, viste le possibilità di strade alternative in un ambito strettamente locale. L’ordinanza riguarda il tratto di via Schiavone compreso tra l’innesto di via Suor Niccolina Anselmi e quello con la strada d’accesso all’impianto di depurazione. Guardiamo però, metaforicamente, alla ‘luna’, cioè proprio al cantiere. Che è oggi a pieno regime, per un’opera pubblica epocale: la struttura che si sta costruendo ospiterà il servizio del 118, nuovi ambulatori e la nuova sede Asl. L’inizio concreto dei lavori risale allo scorso maggio: c’era stato uno slittamento, rispetto al 2022, a causa del noto aumento del costo generalizzato dei materiali. Siamo dinanzi ad un intervento di quattro milioni di euro, di cui tre destinati a finanziare i lavori veri e propri e ripartito tra Comune di Montespertoli e Asl Toscana Centro (poi occorre appunto contare le risorse aggiuntive messe a disposizione per il rincaro dei costi dei materiali edili). Lo spiega lo stesso Comune: nonostante la recinzione del cantiere fosse stata installata nel corso del 2022, l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione aveva richiesto un supplemento di istruttoria da parte dell’amministrazione di Montespertoli. Che ha accantonato quasi 800mila euro di ulteriori somme da poter mettere a disposizione dell’intervento sulla base della variazione dei prezzi. Ebbene: in un territorio che è per antonomasia assai delicato, l’attivazione del cantiere ha richiesto la chiusura di via Schiavone. Ed oggi, proseguire il cantiere medesimo richiede che questa strada sia almeno in parte off-limits per il traffico. Strada che ad ogni modo riguarda una situazione prettamente locale, per la quale esistono soluzioni ‘in loco’. Andrea Ciappi