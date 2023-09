Nuovo pediatra al posto di Zito

Un nuovo pediatra di famiglia nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. È la dottoressa Giulia De Bernardo, nominata con incarico provvisorio fino all’arrivo del medico titolare, che avverrà tra circa un mese. La professionista sostituisce il dottor Antonio Zito e i bambini in carico a quest’ultimo, e fino all’arrivo del pediatra titolare, saranno assegnati automaticamente al nuovo medico.

Nel caso in cui i genitori non volessero far assistere i figli da questo medico incaricato possono effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili, utilizzando una delle consuete modalità. Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Asl Toscana centro possono effettuare la scelta anche consultando il portale Open Toscana accedendo con tessera sanitaria attiva o con Spid, oppure utilizzando l’App Smart SST.