Nuovo look per il Corso Al via il primo cantiere Da oggi due mesi di lavori

Al via un’importante riqualificazione in centro città. Scatta un cantiere che durerà due mesi. Ed è solo il primo step. Per consentire la prima fase dell’intervento di realizzazione di nuova pavimentazione, da oggi fino al 30 giugno, o comunque fino al termine dei lavori, viene chiuso al traffico il tratto di Corso Matteotti compreso tra i civici 83 e 95 (divieto di transito, di sosta e di fermata su ambo i lati).

Inizia così il cantiere per i lavori di riqualificazione della via dello shopping che si protrarranno – per il completamento complessivo – fino alla fine dell’autunno: il taglio del nastro è previsto in vista delle festività natalizie. Con la riqualificazione del corso e a seguire di piazza Amendola (inizierà a settembre per terminare a primavera) e dello spazio alle spalle del Nuovo Teatro Pacini tra piazza Montanelli e via Landini, si chiude il cerchio del maxi progetto di restyling dell’area centrale di Fucecchio.

Vediamo alcuni dettagli relativi alla viabilità che comporta l’avvio di quest’opera. E’ l’amministrazione comunale a fare il punto dettagliato della mappa dei cambiamenti ai cittadini. Non è oggetto di chiusura, in questa fase, il passo carrabile di accesso al condominio al civico 81.

La restante parte di Corso Matteotti non interessata dai lavori diventa a doppio senso di circolazione con accesso consentito solo ai residenti. In questa fase, per agevolare il traffico – fa sapere l’amministrazione comunale a viene istituito il divieto di sosta con rimozione delle fioriere esistenti. I veicoli dei residenti possono accedere in Corso Matteotti sia da via Trieste che da via Cesare Battisti mediante l’attraversamento dei Giardini Bombicci. Informazione di servizio importante riguardo alla raccolta dei rifiuti, i residenti di Corso Matteotti devono collocare i contenitori delle raccolte differenziate in altre aree limitrofe al di fuori della zona chiusa al traffico. L’allestimento del cantiere comporta altre modifiche. Vediamo quali: Il tratto veicolare di piazza Montanelli compreso tra i civici 27 e 34 (lato sud della piazza) diventa a senso unico in direzione di via Dante per la creazione di una nuova area da adibire a parcheggio. E’ istituito inoltre l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Via Sauro e di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Nelli.

C. B.