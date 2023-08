Nuovo incarico per Iacometti a Empoli: saluto del tenente Luca Iacometti

EMPOLI

Il tenente Luca Iacometti, dopo due anni alla compagnia di Empoli, alla guida del Norm (Nucleo Operativo e Radiomobile) ha ricevuto un prestigioso incarico. Il giovane militare, classe 1987, andrà a Monreale, in provincia di Palermo, a comandare la seconda sezione del nucleo investigativo del gruppo. Iacometti, di Roma, è laureato in giurisprudenza all’Università di Tor Vergata. Si è specializzato nelle professioni legali a La Sapienza. È entrato nell’Arma come atleta del centro sportivo scherma, disciplina sciabola (nel suo palmares anche due bronzi ai mondiali juniores in Turchia). "Ho avuto la fortuna di avere accanto colleghi molto preparati che mi hanno insegnato tanto e grazie a loro sono riuscito a maturare un’esperienza importante in un contesto professionalmente molto stimolante", le sue parole salutando la città.