Nuovo gruppo di lettura La libreria ’NessunDove’ guarda ai più giovani

EMPOLI

Un gruppo di lettura dedicato alla fascia di età compresa tra i dieci e i quattordici anni. Questa è la nuova proprosta della libreria NessunDove di piazza Farinata degli Uberti a Empoli, dove domani a partire dalle ore 17 si terrà il primo incontro di giovani lettori. La libreria ha già all’attivo un gruppo di lettura dedicato agli adulti e uno al genere del fumetto e del graphic novel, ma ad un anno e mezzo dall’apertura i due librai Martina e Alessio hanno deciso di puntare anche sugli adolescenti.

Durante questo primo appuntamento i ragazzi e le ragazze potranno conoscersi e scambiarsi opinioni di lettura e i librai avranno modo di comprendere i loro gusti e le loro passioni per scegliere al meglio la lettura da poter fare insieme. Nell’incontro successivo, in programma nel prossimo mese di giugno, verrà quindi discusso insieme il libro scelto di comune accordo. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 351 7738928 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]