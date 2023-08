"Nuovo giro di vite sulla Ztl a Certaldo: troppi ingressi"

Nuove regole per la Ztl nel centro storico di Certaldo Alto. Le proposte di modifiche al regolamento erano già state presentate in un incontro pubblico con l’amministrazione. Le novità – spiega una nota - riguardano le attività commerciali, i fornitori professionali, le imprese, i proprietari non residenti, le associazioni e l’assistenza con l’obiettivo di contenere gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale. Il nuovo regolamento, già valido, è stato reso necessario per limitare maggiormente gli accessi al centro storico, nel tentativo di preservare la bellezza, la vivibilità e la qualità dell’ambiente del borgo. Secondo i dati statistici forniti dalla polizia municipale, infatti, ammontano a oltre 500 gli ingressi in un solo giorno dal varco 1 di Via del Castello e circa 200 dal varco 2 di Via delle Mura.

Alle attività commerciali del centro storico può essere rilasciato un contrassegno su cui potranno essere annotate fino a due targhe di veicoli di cui risulti intestataria della carta di circolazione la persona giuridica o ìla persona fisica titolare dell’impresa. Non è consentita la circolazione simultanea nella Ztl dei veicoli cumulativamente autorizzati. Nel periodo dal primo maggio al 15 ottobre, i sabato e festivi, i veicoli possono sostare negli stalli solo per le operazioni di carico e scarico (10 minuti, non più 15) con disco orario dalle 9 alle 24. Inoltre la sosta gratuita nel parcheggio di via San Giorsolè è garantita ad un solo veicolo (non più due), previa l’esposizione del contrassegno. Ai proprietari di immobili nel centro storico di Certaldo Alto, ma non residenti, può essere rilasciato un solo permesso. "La revisione del disciplinare della Zona a Traffico Limitato - precisa il sindaco Giacomo Cucini (nella foto)- è nata dalla valutazione sulla quantità di macchine e di autorizzazioni presenti, troppe. Abbiamo allora cercato di rimodulare il regolamento con norme più stringenti".