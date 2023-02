"Nuovo giro di vite e più telecamere Vogliamo dare risposte concrete"

Il clima è di un confronto tirato ma costruttivo. Quello che ti aspetti quando da un lato c’è gente arrabbiata e dall’altra le persone che in qualche modo stanno cercando di risolvere il problema. Nessuno punta il dito contro le forze dell’ordine, ma neanche – e non era scontato – contro l’amministrazione comunale. Anche perché a inaugurare la serata è proprio il sindaco Brenda Barnini, che ripercorre tutti gli interventi portati avanti in zona stazione e quelli che verranno programmati da qui a breve per cercare di risolvere i problemi di criminalità, spaccio e degrado nell’area di piazza Don Minzoni, via XI Febbraio e zone limitrofe. Da un’ordinanza che limiti l’orario di apertura delle attività già sanzionate a interventi di riqualificazione urbanistica nella zona di via San Martino e via Fabiani, dall’implementazione del sistema di videosorveglianza alla rimozione del parcheggio di via XI Febbraio che diventerà a raso. E poi c’è la richiesta alla Prefettura di un presidio costante delle forze dell’ordine, iniziativa che potrebbe funzionare da deterrente nei confronti dei criminali.

Con il sindaco erano presenti anche il primo dirigente del Commissariato, Francesco Zunino, il comandante della Compagnia carabinieri di Empoli, Daniele Riva e il comandante della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Massimo Luschi. "Non è la prima volta che mettiamo la testa sulla situazione che caratterizza questa zona della città - ha sottolineato Barnini - ma nonostante i provvedimenti presi fino a oggi, e penso anche all’ordinanza attualmente in vigore che vieta il consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico, le segnalazioni continuano ad arrivare. E l’obiettivo dell’amministrazione, insieme alle forze dell’ordine e alla polizia municipale che ringrazio, è provare a dare risposte concrete". Guardando ai progetti che interessano la zona, Barnini ha ribadito la rimozione della parte superiore della struttura di via XI Febbraio, che sarà trasfromata in un parcheggio a raso: l’intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici per un importo totale di 300mila euro. E saranno installati nuovi corpi illuminanti e nuove telecamere.

"Guardando invece a via Roma, direttrice di accesso a piazza don Minzoni, grazie ai fondi Pnrr è prevista la ristrutturazione dell’ospedale vecchio, l’ala che guarda via Roma e via Cavour: la struttura ospiterà anche una ciclostazione per consentire la custodia delle biciclette, un’altra necessità sollevata soprattutto dai pendolari. E abbiamo elaborato un progetto di riqualificazione che interessa via Fabiani e viale San Martino, con la convinzione che anche migliorare l’aspetto visivo dei luoghi sia utile a disincentivare situazioni di degrado", ha aggiunto Barnini. Che poi ha confermato lo studio di un’ordinanza che limiti l’orario di certe attività fino ad arrivare alla chiusura. Da parte delle forze dell’ordine, e in particolare di Riva e Zunino, un ringraziamento alla cittadinanza per le segnalazioni, ma anche risposte puntuali alle lamentele delle persone ricordando l’impegno che carabinieri e uomini del commissariato mettono ogni giorno nel presidio di quel quartiere.

Tommaso Carmignani