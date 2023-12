Nuovo corso Matteotti. Festa e parata di Natale

Un taglio del nastro del nuovo corso Matteotti con il pienone di cittadini, la parata di Natale, e Babbo Natale in persona a significare la festa e l’inizio dello shopping natalizio. I lavori sono terminati in perfetto tempismo e così Fucecchio ha potuto inaugurare l’opera appena terminata nel giorno in cui sono iniziate ufficialmente le tantissime iniziative che accompagneranno fucecchiesi e visitatori per tutto il periodo che precede il Natale. Un vero e proprio successo la serata di domenica: a tagliare il nastro, ovviamente, il sindaco Alessio Spinelli con a fianco la vice Emma Donnini. Il resto come da copione: tanto entusiasmo e apprezzamenti per la strada dei negozi riqualificata e tornata al suo splendore. In questi giorni sono in corso le sistemazioni degli ultimi abbellimenti. Ora ci sono davanti settimane di mercatini, concerti, villaggi natalizi per la gioia di grandi e piccini e visite guidate alla scoperta delle bellezze di Fucecchio.