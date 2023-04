Nuovo blitz alle Cerbaie Smantellati sei bivacchi

Nuovo blitz dei carabinieri nel bosco della droga con la collaborazione delle squadre di intervento operativo e il nucleo cinofili di Firenze e Pisa. I militari hanno controllato diversi automezzi e oltre venti soggetti, transitanti nei boschi delle Cerbaie, smantellando sei bivacchi all’interno della macchia, utilizzati da soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti. In tale contesto, durante un controllo su strada gli uomini dell’Arma hanno sorpreso un uomo e una donna di 26 anni, a bordo di un’autovettura: l’uomo è risultato in possesso di sei dosi di hashish, già confezionate, per un peso complessivo di circa 7 grammi, venendo denunciato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la donna è stata trovata in possesso di un coltello di circa 15 cm ed è stata denunciata per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Durante i controlli è stato inoltre sanzionato un terzo soggetto, un uomo di 47 anni, il quale, controllato a bordo della propria autovettura, a seguito di perquisizione eseguita dai carabinieri, è stato sorpreso con circa un grammo di marijuana, venendo per ciò segnalato per detenzione di stupefacenti per uso personale. All’uomo è stata dunque ritirata la patente di guida.