Nuovi e senza barriere Lavori nelle aree gioco "Tre giardini per tutti"

Inclusivi e riqualificati. Sono i parchi gioco del Comune di Fucecchio, in questi giorni al centro di lavori. E’ partito infatti l’intervento di riqualificazione di tre giardini il cui costo totale ammonta a 19mila euro, di cui 11mila ottenuti grazie alla partecipazione al bando della Regione Toscana legato alle iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. I parchi oggetto di intervento sono il giardino ’Laguna della Sirenetta’ in piazza XX Settembre, il giardino ’Tobia’ di San Pierino, in piazza Fratelli Cervi, e il giardino ’Klincus Corteccia’ di Botteghe, in via Pistoiese. Il progetto in atto mira a una integrazione totale dell’attività ludica: ciò significa che non saranno realizzate aree ad hoc per bambini diversamente abili, bensì l’intero giardino oggetto di intervento sarà riqualificato per favorire un’attività integrata che includa il gruppo in ogni sua caratterizzazione e potenzialità specifica.

"I giardini - dice il sindaco Alessio Spinelli - sono i luoghi dove la socializzazione tra i bambini prosegue al di fuori della scuola. Sono luoghi di spensieratezza e di divertimento e come tali devono poter essere vissuti da tutti. Per questo abbiamo partecipato e abbiamo ottenuto il finanziamento da un bando che ci consente di creare aree gioco dove tutti i bambini possono divertirsi insieme. Con lo stesso obiettivo, quello dell’inclusione, abbiamo inaugurato pochi giorni fa l’area fitness nella Buca del Palio, realizzata grazie al contributo dei privati e al progetto di Round Table San Miniato-Fucecchio. Sono passi in avanti nell’ottica di una società con sempre meno barriere".

Ieri si sono conclusi i lavori al parco di piazza XX Settembre, mentre oggi sono in corso quelli per inserire i giochi nei giardini di San Pierino e Botteghe. Nello specifico, l’intervento al giardino ’Laguna della Sirenetta’ prevede l’inserimento di un’altalena con sedile specifico per poterne consentire la fruibilità anche a bambini con disabilità, alla quale sarà legata una nuova pavimentazione antitrauma, due giochi a molla con schienale che avvolga e sostenga la spina dorsale, un gioco statico di inclusione ludica e un gioco con canestro di altezza accessibile. Gli interventi a San Pierino e Botteghe prevedono invece l’inserimento di un’altalena con sedile specifico per bambini con disabilità e relativa pavimentazione antitrauma.