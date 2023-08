Nuovi autobus a Empoli in arrivo a settembre: Iveco e Mercedes Euro VI

Buone notizie per chi viaggia in autobus, mezzo che, visto il caro-carburante, sta diventando sempre più apprezzato da chi si sposta con regolarità su percorsi abituali. La flotta del trasporto pubblico locale toscano si doterà di 19 nuovi bus. Sono i primi mezzi dei 167 bus urbani ed extraurbani che, da qui alla fine dell’anno, andranno a migliorare e ringiovanire il parco mezzi di Autolinee Toscane. Si tratta di quattro nuovi bus extraurbani da 8,5 metri, modello Iveco carrozzato Indcar Mobi, e 15 bus urbani da 12 metri, modello Mercedes Conecto. Entrambi sono motorizzati Euro VI di ultima generazione, dai minimi livelli inquinanti. Già allestiti e alcuni in fase di consegna presso i depositi, entreranno in servizio entro le prossime settimane nelle aree nord e centro della Toscana. I quattro Iveco Indcar extraurbani andranno a fare servizio rispettivamente nelle zone di Aulla, Piombino, Empoli e Pistoia. Per comprarli, sono stati investiti 3,6 milioni di euro, in gran parte finanziati dal fondo nazionale (DM 223 del 2020), ripartito alle Regioni, tra cui la Regione Toscana. Più di 500mila euro sono stati investiti direttamente da Autolinee Toscane in autofinanziamento.