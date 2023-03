Nuovi attraversamenti luminosi "Strade e pedoni ancora più sicuri"

EMPOLI

Più sicurezza con i nuovi attraversamenti pedonali luminosi. Dopo le numerose segnalazioni avanzate dai cittadine, il Comune ha lavorato alla realizzazione di attraversamenti pedonali più visibili e dunque più sicuri. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati attivati in via Raffaello Sanzio, all’altezza ingresso dell’Istituto tecnico industriale, zona molto frequentata da studenti che attraversano la strada. Anche in viale delle Olimpiadi ne è stato posizionato uno in un tratto molto trafficato. Nei mesi scorsi, ne era stato attivato uno in via del Castelluccio, vicino alla sede di Alia Servizi Ambientali. La fornitura e l’installazione di questi tre ultimi impianti luminosi sono state affidate alla ditta Iles srl con sede a Prato per un totale complessivo di oltre 35 mila euro. "Nel corso degli anni l’amministrazione comunale ha investito molto sulla sicurezza stradale – sottolinea l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci – La realizzazione degli attraversamenti pedonali luminosi si inserisce in questo percorso, con l’obiettivo di migliorare la visibilità delle strisce pedonali in zone che lo richiedano così da tutelare in primis i pedoni. Quest’anno più che mai ci dedicheremo a interventi di manutenzione su strade e marciapiedi sia nel centro sia nelle frazioni così da migliorare la viabilità cittadina e da renderla quindi più sicura".