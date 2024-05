Nuove telecamere a Stabbia. Superati gli intoppi: si riparte

Un progetto da circa 35mila euro, rimasto temporaneamente in stand-by, che ha richiesto una perizia suppletiva e di variante. E con l’approvazione di quest’ultima da parte del Comune, arrivata due giorni fa, l’iter può ripartire a tutti gli effetti. Questo lo stato d’avanzamento del piano che porterà all’installazione di alcune telecamere di videosorveglianza e di lettura delle targhe dei veicoli in transito nella frazione di Stabbia. I lavori di posa, consegnati sul finire dello scorso anno, erano stati sospesi lo scorso febbraio a causa di alcuni problemi logistici emersi in corso d’opera: in un caso si è reso impossibile la stesura del cavo d’alimentazione, mentre in un altro è emersa la necessità di prevedere due tablet per la configurazione del "Targa System". L’ente aveva dunque incaricato una società di provvedere a redigere la variante, che è stata poi presentata. E a questo punto, l’operazione può (ri)entrare definitivamente nel vivo nel giro delle prossime settimane con l’installazione dei nuovi strumenti.