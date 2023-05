"Nuove stanze negli edifici ormai dismessi"

Trasformare Empoli in una città per studenti? Secondo il coordinatore locale di Azione Luca Ferrara, l’idea è praticabile. "I nostri giovani – dice – sono costretti ad accontentarsi di università vicino casa e intraprendere la vita di pendolari perché non si possono sobbarcare spese in affitto, che in città come Milano o Venezia raggiungono anche cifre di 600700 euro al mese. Siamo preoccupati dal fenomeno, con un mercato immobiliare oramai gestito da piattaforme utilizzate dai turisti per gli affitti brevi che impattano sempre più sulla vita dei residenti e sugli studenti fuori sede". Da qui la soluzione. "La risposta può essere uno ’studentato diffuso’ nella città metropolitana fiorentina, per offrire agli studenti strutture pubbliche a prezzi contenuti e alleggerire i grossi centri come Firenze e Pisa sempre più congestionati. Chiediamo quindi al Comune di Empoli di segnalare agli uffici regionali del diritto allo studio alcune strutture presenti nel nostro territorio e dismesse da anni, come ad esempio l’edificio dei ferrovieri, i macelli pubblici, che a nostro avviso potrebbero essere trasformati in luoghi per ospitare studenti fuori sede. Già in molte città italiane - dice Ferrara - strutture dismesse dalle ferrovie dello stato sono state riconvertite in alloggi studenteschi, così come altre strutture demaniali o comunali. Inoltre, secondo noi anche l’ospedale vecchio già in fase di ristrutturazione, potrebbe contenere alcuni alloggi per studenti, così come a Montelupo la parte nuova dell’ex carcere all’interno della Villa dell’Ambrogiana, oltre ad ospitare gli Uffizi diffusi, potrebbe anche prevedere la presenza di alloggi per studenti".