Nuove regole per le Dop e le Igp: "Maggiori tutele contro le frodi. Si punta molto sulla sostenibilità"

E’delle ultime ore il via libera da parte di Bruxelles alla riforma del regolamento europeo per le indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari, che nell’Empolese Valdelsa riguardano soprattutto Dop e Igp di vino e olio. Una riforma, che, salvo improbabili sorprese, sarà esecutiva a inizio 2024 e i cui contenuti sono stati bene accolti dal mondo dell’agroalimentare italiano. Come ha dichiarato Giacomo Ponti, presidente del Consorzio Italia del Gusto,: "I nostri prodotti di eccellenza potranno beneficiare di una tutela estesa sui mercati e online, capace di contrastare imitazioni e contraffazioni. Il nuovo regolamento prevede inoltre il rafforzamento del ruolo dei Consorzi di tutela dei prodotti a marchio IG, introducendo una procedura di registrazione semplificata e più efficiente e l’obbligo di riportare sull’etichetta dei prodotti Dop e Igp il nome del produttore a vantaggio della trasparenza verso i consumatori". Oltre a promuovere la tutela di produttori e consumatori, il nuovo regolamento ha fra i suoi punti di forza anche il fatto che i produttori potranno valorizzare le azioni relative alla sostenibilità ambientale, economica o sociale. "La sostenibilità oggi – commenta Emiliano Arzilli, presidente della Cooperativa Montalbano Olio e Vino – è un punto fermo della politica dell’Unione Europea, che sta uniformando la sua azione in questa direzione. Lavorare sostenibilmente è l’aspetto che nel prossimo futuro dovrà essere un fatto acquisito per tutte le aziende, anche le più piccole". Una direzione che, soprattutto per i piccoli produttori, potrebbe creare difficoltà producendo un aggravio di costi. "Indubbiamente – prosegue Arzilli – ma avere un sistema in cui la tracciabilità arriva fino in fondo è positivo. Per l’olio va detto che Igp e Dop avevano già un sistema di tracciabilità approfondito, ma questo è un cambiamento in positivo, perché costituisce una ulteriore garanzia per consumatori e produttori". A sottolineare come il sistema vada sempre più in direzione della tutela dei consumatori è anche Salvatore Enrichetti, responsabile area tecnica Cia servizi Toscana centro: "Già a partire dal prossimo 8 dicembre sarà obbligatorio indicare in etichetta dei vini gli allergeni e i valori nutrizionali (un po’ come avviene sulle bottiglie del latte ndr.) il che evidenzia la trasparenza nella produzione di questi alimenti". Ma tutte queste indicazioni in etichetta non saranno troppe? "In effetti manca un po’ lo spazio fisico già adesso – conclude Enrichetti – perché ci sono limiti per i caratteri fisici, sotto certe dimensioni non si può scendere, e alcune informazioni devono essere raggruppate necessariamente nello stesso campo visivo". Sull’etichetta di una bottiglia di vino lo spazio non è infinito. ..