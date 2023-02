Nuove luci in città, arrivano settemila punti ’eco’ sul territorio

Più luci e tutte eco nel centro della città. Ha preso il via l’ultima fase dell’intervento di efficientamento energetico che ha interessato l’illuminazione pubblica di tutta Empoli: arriva quindi a conclusione il progetto di sostituzione delle lampade con corpi illuminanti a led, dopo aver toccato tutte le frazioni. In questo ultimo stralcio dell’intervento saranno sostituiti circa 500 punti illuminanti. La zona interessata dall’intervento, la cui conclusione è prevista in estate, va oltre i confini del centro storico.

Oltre a strade e piazze del ‘giro’, la ditta incaricata interverrà – spiega l’amministrazione comunale – anche in via Leonardo da Vinci, piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Roma, via Salvagnoli, via Molin del sale, piazza Ristori, via delle Chiassatelle, via degli Orti, via Chiarugi, via Fratelli Rosselli, via Carrucci, via Cavour, via Dogali, via dell’Ospizio, via Polidori, via delle Antiche Mura, via Fabiani, via Giovanni da Empoli (un tratto), via Bonistalli, via San Ferrante e piazza Gramsci. Entrando nel dettaglio, nel centro storico (zona a ztl) saranno installate le lanterne tradizionali, modello scelto dai cittadini al termine di un percorso partecipativo concluso nel marzo 2021: saranno collocate al posto sia delle attuali lanterne sia degli attuali proiettori presenti nella zona. L’intervento permetterà anche di riottimizzare le linee che riguardano la pubblica illuminazione. Nelle aree ‘esterne’ alla zona a ztl, saranno invece installati dei proiettori sotto-gronda, fissati agli edifici allo stesso modo delle lampade attuali.

L’esecuzione dei lavori non comporterà inoltre interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica alle utenze private, in quanto le linee di pubblica illuminazione hanno un’alimentazione indipendente. Un’operazione, complessivamente, da oltre 7 milioni che prevede oltre che la sostituzione dei punti illuminanti (circa 7mila) anche la manutenzione della pubblica illuminazione per un periodo di dieci anni. Operazione che ridurrà di 1.367 tonnellate il consumo di Co2 ogni anno, oltre che un beneficio economico.

Antonio Ponzo Pellegrini, assessore all’innovazione, alla sicurezza e al decoro urbano dice: "è l’ultimo tassello rispetto all’intervento che ha visto al centro negli ultimi anni la pubblica illuminazione e un nuovo concetto di pubblica illuminazione in chiave abbattimento del livello di inquinamento e di efficientamento energetico".