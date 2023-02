Nuove energie e ottimismo Lineapelle spinge il conciario

Gli imprenditori sono rientrati da Lineapelle in azienda con più ottimismo. Doveva essere l’edizione del completo ritorno alla dimensione precedente la pandemia e che, come recitava il suo slogan, si poneva l’obiettivo di "far fiorire il domani". Così è stato. La fiera di Milano – il più importante evento dell’anno per il conciario – dedicata alla stagione estiva 2024 si è chiusa all’insegna di una grande energia e di una serie di stimoli stilistici e di business, che trovano conferma nell’alta affluenza dei buyer e nella qualità del lavoro di networking svolto in fiera. Un risultato di grande positività confermato dai numeri in forte crescita, che ne consolidano il ruolo di unico salone di riferimento globale per la filiera della moda, del lusso e del design.

Gli espositori hanno accolto nei loro stand oltre 22mila buyer: il 42% in più rispetto alla precedente edizione dedicata alle collezioni estive, il 6% in più rispetto a quella invernale. A conferma che Lineapelle è stata un’edizione di ritorno all’internazionalità prepandemica, il 41% dei visitatori è arrivato dall’estero con una particolare brillantezza da parte dei visitatori provenienti, da Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito e Paesi Bassi; solida la presenza degli operatori turchi, mentre dall’Asia molto interessanti e rassicuranti sono stati gli ingressi dei buyer giapponesi e coreani, insieme all’iniziale ritorno dei cinesi.

C. B.