Nuova vita per Ma.PS "Luogo di aggregazione"

L’Associazione Polis ha vinto la gara per la gestione e la promozione delle attività di Ma.PS – Macelli Public Space, il centro di piazza dei Macelli, dedicato a formazione, partecipazione, attività culturali in genere. La concessione degli spazi è valida per cinque anni, rinnovabili per altri cinque. Oggi alle 18 l’incontro con la cittadinanza e le realtà del territorio che hanno idee da proporre e voglia di condividere questo percorso. Polis garantisce dal 9 ottobre tre aperture pomeridiane durante la settimana: martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’associazione Narrazioni Urbane, prenderà avvio anche il Progetto Viceversa che mira a costruire una comunità educante a Certaldo, partendo da una tavola rotonda e dall’illustrazione di buone pratiche da tutta Italia. "Stiamo lavorando per tenere aperti i Macelli il più possibile", fa sapere l’assessore Benedetta Bagni. "Vogliamo che Ma.PS diventi veramente luogo di tutti", aggiunge Alfiero Ciampolini, presidente dell’associazione.