Nuova vita per gli ex spogliatoi La Coop li trasformerà in uffici

I vecchi spogliatoi di quando il campo sportivo era nel centro del paese diventeranno sala soci ed uffici della Coop di Montespertoli. Che così potrà migliorare i propri servizi. Il Comune, nella strategia più complessiva di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, aveva messo in vendita gli spogliatoi dell’ex campo da calcio con l’idea di sondare il mercato per capire se operatori privati potevano avere interesse nella riqualificazione dell’immobile. Il piano delle alienazioni per il triennio 2023-25 deliberato dal consiglio comunale lo scorso dicembre ne prevedeva la vendita con un prezzo a base d’asta di 50.650 euro. Il 13 marzo, in seduta pubblica, si è svolta l’asta a cui è risultata un’unica offerta presentata dalla Coop Montespertoli i cui locali sono adiacenti all’area degli ex spogliatoi. Nella proposta di Coop, nell’immobile verranno realizzati gli uffici della cooperativa - che al momento si trovano in piazza del Popolo - e una sala soci per iniziative di interesse collettivo. "Quegli spogliatoi sono fonte di tanti ricordi per chi ha giocato a calcio a Montespertoli ma i ricordi da soli non bastano e il disuso dei locali ha portato quell’area a essere zona di degrado - ha detto il sindaco Mugnaini - Con la riqualificazione di Coop, l’immobile troverà nuove funzioni e sarà un costante presidio; l’accesso all’area del parcheggio verrà sistemato in modo da essere sicuro e adeguatamente illuminato". Il presidente e il vicepresidente di Coop Montespertoli, Luciano Cutrini e Giuseppe Simoncini, aggiungono: "Offriremo alla nostra clientela un servizio più mirato. Vogliamo subito sistemare l’esterno degli ex spogliatoi. Poi proseguiremo nell’adattamento dei locali al cui interno saranno collocati gli uffici amministrativi e la saletta dei soci in modo da avere un luogo adeguato per le iniziative sociali che sono alla base del lavoro di una cooperativa". Andrea Ciappi