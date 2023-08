Nuova tappa a Le Fonti tra degustazioni, bocce e Montespertoli: scopri l'ultima edizione di "A veglia sulle aie"

MONTESPERTOLI

Penultimo appuntamento con la rassegna eno-gastronomica “A veglia sulle aie“ a Montespertoli. Da domani fino a domenica, fatta eccezione per sabato, la 12esima edizione della manifestazione del Comune di Montespertoli fa tappa all’azienda agricola Le Fonti a San Giorgio. Un angolo di paradiso da cui godere un panorama straordinario che arriva fino alle Torri di San Gimignano. Un luogo in totale armonia con la natura, dove sarà possibile rilassarsi degustando l’ottima cucina, giocando nell’antica bocciofila, passeggiando e visitando la cantina in cui invecchiano i vini di propria produzione.

La rassegna, iniziata il 21 giugno, si concluderà il 5 settembre, ha visto già 7 aziende agricole ed agrituristiche locali aprire a rotazione le proprie porte offrendo un bicchiere di vino e un assaggio di ottimi prodotti di filiera, organizzando degustazioni, laboratori sui mestieri agricoli, incontri,

passeggiate e attività per i più piccoli, con prezzi popolari. Per prenotazioni telefonare al numero 0571 609298 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]