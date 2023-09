Nuova stagione. Tanti spettacoli per tutte le età

CASTELFIORENTINO

Dalla prosa alla musica, passando per il teatro dei ragazzi e il festival dell’arte comica. Una nuova stagione teatrale è stata svelata, con il Teatro del Popolo di Castelfiorentino pronto a soddisfare le attese del proprio pubblico grazie ad un calendario ricco e variegato come sempre. Preziosa ancora una volta la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus e della compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro. Soddisfatta la presidente della Fondazione Teatro del Popolo, Maria Cristina Giglioli: "Forti della ritrovata condivisione del nostro amato pubblico, della bella e serena partecipazione di molte persone agli spettacoli proposti nella stagione appena conclusa, presentiamo la nuova con un rinnovato entusiasmo, con una forte determinazione e con la passione che da sempre ci accompagna. Il teatro è il luogo dove si esaltano le emozioni e si vivono senza riserve, è il luogo dove si incontrano valori positivi, dove ci si educa alla bellezza a tutto tondo, dove si coltiva la speranza per un futuro migliore: ci auguriamo che un folto pubblico trovi tutto questo nelle nostre proposte, che danno vita ad un’offerta culturale di qualità".

A presentare gli appuntamenti più importanti in programma è la direttrice artistica Vania Pucci. "A me questa stagione piace, spero anche al pubblico. In particolare scelgo di indirizzare l’attenzione sullo spettacolo “Stai Zitta!“ dal testo di Michela Murgia per omaggiare ancora una volta, dal palco del Teatro del Popolo, questa scrittrice; inoltre abbiamo anche gli spettacoli fuori abbonamento con Matteo Caccia e Stefano Mancuso, Chiara Francini, Antonella Questa e Antonio Milo". Il primo spettacolo è fissato per mercoledì 8 novembre con la trasposizione teatrale del successo cinematografico di Lina Wertmuller “Travolti da un insolito destino in un azzurro mare d’agosto”. Sul palco castellano Euridice Axen e Giuseppe Zeno per la regia di Marcello Cotugno. Tra gli altri saliranno sul palco castellano anche Drusilla Foer, Alessandro Benvenuti, Chiara Francini e molti altri attori e personaggi di spessore del panorama teatrale italiano e non solo.