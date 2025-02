"Nuova spinta ai gemellaggi"

Dal Comitato Fucecchio-Nogent Sur Oise nasce l’associazione Gemellaggio Fucecchio Aps, che lavorerà per mantenere vivi e costanti i rapporti fra le realtà con cui la cittàha sviluppato gemellaggi e patti di amicizia. I soci fondatori hanno dato il via a questa nuova esperienza, per collaborare allo sviluppo e al consolidamento della rete di amicizie e gemellaggi. "Quanto più i cittadini si sentiranno partecipi e protagonisti dei progetti legati al gemellaggio, tanto più sarà condivisa quella grande visione che noi chiamiamo Europa, fonte di arricchimento e crescita culturale e sociale", dicono la presidente dell’associazione Antonella Gorgerino e il consigliere delegato ai gemellaggi Lorenzo Favilli. L’associazione è aperta a tutti i cittadini che credono nel valore dello scambio culturale. Adesioni aperte.