Nuova sicurezza per Anselmo Percorso pedonale e rotatoria Cantiere da quasi un milione

Al via il cantiere per la messa in sicurezza nell’abitato di Anselmo, frazione nel comune di Montespertoli che si sviluppa lungo la Strada Provinciale 80. Lavori attesi da temnpo. L’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria all’interno del centro abitato che garantisca maggiore sicurezza alla viabilità, nonché un percorso pedonale che collegherà la frazione con i marciapiedi realizzati lo scorso anno in località Fornace. Grazie a questo investimento, infatti – spiega una nota – sarà possibile spostarsi a piedi lungo l’abitato con maggiore sicurezza, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la vivibilità complessiva della frazione, oltre al decoro urbano. Il quadro economico del progetto sfiora i 900mila euro, 700mila dei quali ottenuti dal Comune in forza di una convenzione con Alia Servizi Ambientali sottoscritta come compensazione per i lavori in corso al polo impiantistico di Casa Sartori (dove sta sorgendo un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti organici).

L’avvio dei lavori prevede in questa fase la messa in esercizio provvisorio della rotatoria, utile per monitorare l’andamento della viabilità e adottare eventuali accorgimenti in sede di svolgimento delle lavorazioni definitive. Al termine del periodo di sperimentazione, calcolato in due settimane, si procederà con l’avvio delle lavorazioni per le opere murarie, con l’obiettivo di terminare tutte le opere di cantiere entro il 31 dicembre. Viene rispettato, in questo senso, quanto dichiarato dall’amministrazione in sede di realizzazione del primo lotto dei lavori in località Fornace, quando il municipio si era impegnato entro il 2023 a terminare la messa in sicurezza della frazione. Da questo punto di vista, l’unico breve tratto della viabilità provinciale che non sarà interessato dai lavori riguarda il fronte strada oggetto di urbanizzazione privata, prevista da una convenzione urbanistica per la realizzazione di alloggi residenziali privati. "Gli abitanti di Anselmo vedranno cambiare completamente il volto della frazione – commenta il vicesindaco Marco Pierini – Alla fine del nostro mandato avremo investito oltre un milione di euro per mettere in sicurezza e riqualificare la frazione. Si tratta di uno sforzo importante reso possibile anche e soprattutto dalla tenacia dei residenti che a lungo hanno lavorato con noi per studiare soluzioni al problema della velocità e della fruibilità pedonale della frazione".

"Questo cantiere in partenza nasce in forma partecipata – conclude il vicesindaco – perché partecipativo è stato il processo che ha portato alla definizione del progetto. Elementi come la rotatoria, infatti, sono stati inseriti proprio su richiesta della cittadinanza".