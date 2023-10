Nuova scuola materna, a giorni sarà realizzato il solaio

A grandi passi. La nuova scuola inizia a prendere corpo. Ancora un aggiornamento da parte del sindaco Alessio Spinelli, tornato a distanza di un mese a fare un sopralluogo nel cantiere dove i lavori proseguono a pieno ritmo. E con aprile 2024 l’opera sarà completamente realizzata. Stiamo parlando della nuova ’Casetta nel bosco’ nella frazione di Vedute. Sono lavori per circa 1 milione e 300mila euro, finanziati grazie ai fondi europei del Pnrr e a quelli statali del Gse.

"Un cantiere che va benissimo – spiega Spinelli – per realizzare un nuovo edificio, moderno ed efficiente. Un luogo dove far crescere i nostri figli, un luogo di conoscenza e di socializzazione". "E’ già stata realizzata la fondazione e la prossima settimana sarà fatta la prima gettata del solario dopodiché vedremo in breve tempo anche la struttura. Il tutto a cinque mesi dall’inizio dei lavori – aggiunge il primo cittadino –. Questo edificio sarà un presidio importantissimo nel cuore delle Cerbaie".