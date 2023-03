Nuova scuola a Le Vedute Aggiudicato l’appalto Presto il via al cantiere

Un milione e 374.700 euro, tenuto cono di tutte le spese e dei rincari che nel frattempo sono intervenuti. Sara l’azienda a Taddei Massimo S.r.l., con sede legale a Camaiore, a costruire la nuova scuola di Vedute che sorgerà a fianco dell’edificio attuale. Con una determina l’amministrazione comunale di Fucecchio ha preso atto della intervenuta aggiudicazione dell’appalto da parte della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Ora restano solo gli ultimi adempimenti burocratici, poi il cantiere potrà essere allestito e iniziare a lavorare. Un anno di tempo il microprogramma delle opere che aveva annunciato il sindaco Alessio Spinelli. Con la prossima estate le nuova scuola sarà realtà.Tempi rispettati anche se i costi hanno fatto le bizze. Il settore dell’edilizia, infatti, da diversi mesi ormai deve fare i conti con il quadro economico che è profondamente cambiato.

Gli impresari edili sono stati i primi a quantificare l’impatto della crisi energetica e del rincaro delle materie prime. La variazione dei prezzi ha reso indispensabile rivedere la spesa per la realizzazione. Si passa infatti da un milione e 100 mila euro previsti nel 2020 ad oltre, appunto, un milione e 350mila euro. Si tratta di un’opera importante e molto attesa. Gli alunni e le famiglie non subiranno alcun disagio dal cantiere per i lavori in quanto fino a quando non sarà ultimata la nuova scuola resterà in funzione l’edificio attuale.

Solo col passaggio degli alunni al nuovo plesso la scuola attuale – secondo il programma già reso noto dal municipio – verrà demolita e al suo posto verrà realizzato un parcheggio che consentirà, oltre alla sosta dei veicoli, anche migliori spazi di manovra per i pulmini. La costruzione della nuova scuola e di un ampio resede verde in area naturalistica di particolare pregio, ma al tempo stesso vicina alle principali vie d’accesso del territorio, sarà soltanto uno degli interventi di riqualificazione che interesseranno la frazione di Vedute. Il 2023 porterà un altro cantiere. Oltre la realizzazione del parcheggio a servizio della scuola, ci sarà la realizzazione quest’anno da parte della Città Metropolitana di Firenze di una rotatoria all’intersezione tra la Sp 15 Romana Lucchese e la Sp 60 Pesciatina che eliminerà uno degli incroci più critici presenti sul territorio comunale.

Carlo Baroni