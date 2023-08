Nuova Passerella a Certaldo: Ecco la Svolta per i Lavori

Da tempo se ne parlava: c’era da ricostruire la passerella di via Trento, sull’Agliena, a Certaldo. Ponte pedonale che consente di ‘tagliare’ la distanza da una parte all’altra del torrente proveniente dai primi vicini colli del Chianti ed affluente di destra dell’Elsa, altrimenti chi si sposta a piedi o in bici in questa parte di periferia è costretto ad un lungo giro anche su arterie con molto traffico. Ebbene: al fine di rifare quella nuova, intanto è stata demolita la vecchia struttura, non più sicura. Quella prefabbricata in sostituzione arriverà nei prossimi giorni: "Il cantiere va avanti, la ditta lavora", ha commentato il sindaco Giacomo Cucini (nella foto). Che si è affidato anche ai social.

E’ stato un iter tormentato: "Quest’opera era stata finanziata con fondi della legge di bilancio 2021; confluì successivamente nel ‘Pnrr’. Ci siamo così adeguati alle nuove regole e alle nuove burocrazie. Il Governo Meloni ha invece tolto il finanziamento. Com’è possibile lavorare così? - si chiede il primo cittadino - Come si possono dare certezze ai cittadini e a chi lavora? Come si possono togliere finanziamenti assegnati ad opere già partite? Queste risorse quando e in quali programmi di finanziamento ci verranno riassegnate? Tutte domande a cui nessuno sa rispondere". Torniamo ai fatti: dopo, appunto, tanta burocrazia e problemi assortiti, l’operazione-passerella è cominciata. E si cercherà di limitare al massimo il disagio delle persone che devono spostarsi da una parte all’altra del torrente.