Nuova linfa per il volontariato Finalmente arrivano 50 rinforzi E così non si riducono i servizi

EMPOLI

L’sos era stato lanciato nelle scorse settimane. Le associazioni sono in crisi "servono nuovi volontari. Dai giovani ai pensionati, tutti possono rendersi utili". Una vera e propria richiesta d’aiuto. E così, tra open day e corsi di formazione, l’appello è stato raccolto. La "chiamata" della Misericordia di Empoli si è tradotta nell’ingresso di cinquanta nuovi volontari, ai quali la grande famiglia dell’Arciconfraternita di via Cavour ha dato il benvenuto con una serata di festa e la consegna degli attestati di qualifica. Un momento di incontro, condivisione e festa per tutto il gruppo, sempre più numeroso: oltre cinquanta tra cittadini e cittadine che hanno seguito il corso formativo e ottenuto il riconoscimento che qualifica la loro preparazione, in ambito di protezione civile o di soccorso sanitario.

Un momento importante per tutto il gruppo della Misericordia, come ha spiegato Stefano Santini, consigliere delegato alla formazione. "Festeggiamo un momento emozionante per la nostra Arciconfraternita, per i corsisti e per l’eccezionale gruppo dei formatori. Se oggi entrate a far parte della famiglia Misericordia - ha detto Santini rivolgendosi ai nuovi volontari - è perché vi è stato trasmesso qualcosa di significativo. Un motivo di orgoglio per tutti noi". Diventare volontari è una libera scelta: non si fa perché si deve né perché altri lo fanno ma perché lo si vuole, lo si desidera. Una scelta consapevole che in tanti hanno sposato. "Entrare a far parte della Misericordia significa entrare a far parte di una grande famiglia - ha sottolineato Gionata Fatichenti, provveditore dell’Arciconfraternita - La consegna degli attestati è un momento fondamentale che sancisce questo ingresso e un passaggio concreto dalla formazione all’azione. Essere volontari vuol dire essere persone al servizio delle altre persone. Questo è ciò che noi facciamo ogni giorno, e questo sarà possibile anche grazie al vostro supporto di testa e di cuore".

Grazie all’ingresso delle nuove "leve" si scongiura così il rischio di ipotetiche riduzioni dell’orario dei servizi di emergenza. Stesso appello era stato lanciato a marzo dalla Misericordia di Castelfiorentino. Un vero e proprio invito a farsi avanti, che cogliamo l’occasione per rinnovare.