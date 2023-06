Nuova illumminazione pubblica Approvato il piano da 90mila euro

In vista il rifacimento della pubblica illuminazione in numerose vie di Montelupo, coi fondi di Next Generation Eu. Sicurezza - dal punto di vista della viabilità e non solo - e prevenzione dai reati contro persone e patrimonio costituiscono l’obiettivo primario.

A tal proposito, per questo 2023 il Comune risulta che possa beneficiare di ben 90mila euro. Un ‘tesoretto’ estivo per riqualificare tanti punti luce, per i quali la giunta giudata da Paolo Masetti ha appena approvato il progetto esecutivo.

Quindi, disco verde ai lavori abbastanza vicino. Vediamo quali sono le vie (e un paio di piazze) interessateda questo piano: Gramsci, Bozzeto, Fratelli Rosselli, Vecchia Chiesa, Montaltuzzo, piazza dell’Orcio, Curiel, piazza dell’Olivo, Castelli, Faenza, Arti e Mestieri, Grottaglie, Lavoro, Pratella, Assemini, Deruta, Gubbio, Urbania. Come si vede, l’attenzione è concentrata in particolare su Samminiatello e le zone produttive. Per stilare questa mappa, sono state eseguite periodiche verifiche sugli impianti di illuminazione pubblica: da queste "è emersa la possibilità di intervenire con un progetto di riqualificazione energetica a servizio di alcune strade comunali oltre alla progressiva razionalizzazione della rete della pubblica illuminazione". Vie e piazze che il Comune ha citato sono quelle in cui i punti luce "divorano" maggiore energia con resa che man mano col passare del tempo va diminuendo. Pertanto, agli obiettivi va aggiunto questo: bolletta più leggera e al tempo stesso più efficienza, sfruttando la nuova tecnologia disponibile nel settore.