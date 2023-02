"E’ possibile fare il bagno in acqua termale?". Questa era una delle domande più frequenti poste dai turisti, quesito che a oggi trova risposta positiva. Inizia infatti una nuova era per l’acqua di Pillo. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Campinoti con un post sui social attraverso il quale racconta, dopo il taglio del nastro, le nuove prospettive dello stabilimento termale di Gambassi Terme. "Da oggi avremo una grotta per goderci l’unicità della nostra acqua termale. Ma questa non è l’unica modifica sostanziale degli ultimi lavori: ci sarà anche un locale sanitario per iniziare l’iter di accreditamento al Ministero della Salute per la cura dei primi strati dell’epidermide". Altra modifica strutturale riguarda la realizzazione di una scala interna che collega gli spogliatoi all’area termale. E poi la nuova vasca idromassaggio con fondo mosaicato, due docce con getto a lama per massaggio cervicale e 10 bocchette. Ultimati i lavori resi possibili grazie all’intervento della Regione Toscana, l’offerta dello stabilimento di Gambassi Terme - sulla via Francigena - diventa un gioiellino sempre più appetibile per i visitatori. Aperte nel 2012, poi ristrutturate nel 2015 e rinnovate nel 2021 con la nuova gestione dell’imprenditore veneziano Ernesto Pernat, le terme di Gambassi sono famose per le proprietà dell’acqua salsa di Pillo, dall’omonima località in cui sgorga, a pochi chilometri da quello che è il capoluogo.