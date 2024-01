Nuova casetta del bosco. Cantiere dai tempi record: "La scuola prende forma"

"Una nuova scuola, moderna ed efficiente, sta nascendo alle Vedute, in sostituzione del vecchio edificio non più al passo con i tempi. I lavori procedono a tempo di record", dice il sindaci Alessio Spinelli che, dopo una manciata di giorni dall’ultimo sopralluogo, è nuovamente tornato sul cantiere. Nessun intoppo. Avanti per step per calendarizzati: "Il prossimo anno scolastico la nuova scuola dell’infanzia di Vedute sarà pronta per accogliere i bambini – spiega Spinelli che ha girato un video, diffondendolo sui social per informare i cittadini –. Già si inizia a vedere come verrà". La struttura metallica è montata, l’edificio sta prendendo forma e corpo. E quando sarà pronto l’amministrazione comunale potrà procedere con la demolizione del vecchio edificio perché al suo posto nascerà un grande parcheggio a disposizione della scuola, dei genitori e anche della frazione.

Il progetto, dal costo complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro, è finanziato grazie ai fondi europei del Pnrr e a quelli statali del Gse: risorse che rendono possibile un plesso completamente nuovo, che andrà a sostituire l’edificio attuale della Casetta nel Bosco. Fucecchio, quindi, sta realizzando un sogno cullato da tempo. Si tratta di una scuola discussa da tanto tempo – spiega Spinelli –, ma che finalmente vede la sua più naturale e giusta collocazione e senza prelevare denari dalle tasche dei fucecchiesi, ma utilizzando i soldi dei fondi europei e i contributi statali del conto termico". L’edificio, appunto, sta prendendo forma. Lo scheletro che è stato montato consente già di vedere quali saranno le aule. Anche la la struttura centrale da quale l’immobile prenderà luce: perché il progetto in attuazione della nuova Casetta nel Bosco prevede una scuola moderna, sicura, funzionale e anche sostenibile dal punto di vista ambientale. La nuova scuola ospiterà due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio e servizi igienici, con già la predisposizione per una eventuale terza sezione. Ogni aula, inoltre, sarà direttamente collegata con gli spazi esterni per le attività all’aperto, con la presenza di un ampio giardino d’inverno sfruttabile anche in caso di maltempo. Questione di qualche mese ancora e sarà realtà.

