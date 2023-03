Nuova area fitness nella Buca del Palio

Le attrezzature sono già pronte e in questo mese verranno posizionate all’interno dell’area verde che così assumerà anche una nuova funzione, dedicata alla salute e al benessere fisico, e permetterà di vivere questo spazio durante tutto l’anno. Si arricchisce di nuove funzioni la Buca del Palio di Fucecchio grazie a un progetto di Round Table 76 San Miniato-Fucecchio, l’organizzazione giovanile a carattere filantropico che, grazie alle donazioni di vari sostenitori privati, ha acquistato attrezzature, adatte anche ai portatori di handicap, per svolgere attività fisica. Il progetto, ideato in collaborazione e condiviso con l’amministrazione comunale, è in dirittura di arrivo tanto che, proprio in questi giorni, il presidente di Round Table 76, Lorenzo Puccinelli, ha concordato con il sindaco Alessio Spinelli la data di inaugurazione dello spazio che sarà l’8 di aprile. In quella giornata si terrà una grande festa, anche con società sportive e associazioni, tra le quali la onlus Abbracciami di Empoli, partner del progetto, e molti ospiti.