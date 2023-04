Nozze d’oro per Laura e Mario Giani Tantissimi auguri

Non ci sono, forse, parole abbastanza belle e importanti per celebrare il traguardo che tagliano oggi Laura Dainelli e Mario Giani (nella foto). Cinquant’anni di matrimonio. Cinquant’anni di vita passati insieme a costruire e realizzare sogni e speranze scambiatesi reciprocamente il 28 aprile del 1973. Oggi che la famiglia iniziata da Laura e Mario tanti anni fa è cresciuta, sono proprio i figli e i nipoti, in particolare Mario Giani, a stringersi vicino a questa coppia inossidabile per festeggiare e augurare ai due sposi il meglio di tutto quello che la vita ha ancora da offrire. Un augurio sincero a cui si aggiunge quello della redazione de la Nazione di Empoli.