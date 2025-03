Nove mesi di reclusione per droga, condannato un 50enne

La Cassazione ha mandato definitiva la condanna a 9 mesi di reclusione e 2mila euro di multa a carico di un 50enne di Fucecchio per reati in materia si stupefacenti. Gli ermellini, rigettando il ricordo dell’imputato hanno confermato la sentenza della corte d’appello di Firenze che a sua volta aveva confermato quella del primo grado di giudizio. Fra vari aspetti la difesa del 50enne aveva lamentato ai giudici vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e il diniego delle attenuanti generiche. Secondo la Cassazione il giudice del merito ha fatto "riferimento ai precedenti penali da cui è gravato l’uomo e ha richiamato il certificato penale in atti, anche se non specifici, evidenziando in particolare i reati in materia di armi, contro il patrimonio e il reato evasione, che con il reato oggetto del giudizio, denotano – si legge – la tendenza a trarre le necessarie risorse economiche dall’attività illecita".

C. B.