Notti dell’archeologia Un’iniziativa al museo

"Scritture dal passato. Laboratori per famiglie sull’alfabeto etrusco", è il titolo dell’iniziativa in programma al Museo Civico e Diocesano di Fucecchio in occasione delle Notti dell’Archeologia, la rassegna regionale giunta alla sua 23esima edizione che rappresenta da sempre una grande occasione per approfondimenti a tema archeologico. L’appuntamento è per martedì alle 21,30. Dopo una breve visita alla sezione archeologica del museo, l’iniziativa prevede un vero e proprio laboratorio di scrittura, nel quale i partecipanti familiarizzeranno prima con i simboli che componevano la scrittura dell’antico popolo che tra il IX e il I secolo a.C viveva nelle ampie aree dell’allora Etruria, e successivamente proveranno ad incidere brevi frasi su lamine di rame che potranno diventare segnalibri, amuleti e ricordi di questa esperienza. L’attività, adatta ai bambini a partire dai 6 anni, è gratuita e aperta a tutti.