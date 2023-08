Notte di San Lorenzo a Montespertoli: Spettacolo, Musica e Buon Cibo

MONTESPERTOLI

L’appuntamento è per le 21,30 di stasera. E’ la notte di San Lorenzo: non solo stelle ma anche musica a Montespertoli. A Baccaiano, in via Virginio si esibiscono "Le Cardamomò" , un eclettico quartetto di musicisti: voce lirica, violino, organetti, fiati e chitarra. Il loro è un repertorio ricercato e retrò di chansons francesi, pezzi onirici e un pò folli, balli balcanici, canzoni di altri tempi. Lo spettacolo musicale "Vive la Vie" proposto nell’ambito di "Montespertoli Musica" è un viaggio metaforico in un luogo immaginario al confine tra la vita e la morte, si ispira a diversi immaginari figurativi, letterari e musicali: dall’arte rinascimentale al dia de los muertos messicana, da Shakespeare a Le Mille e una notte, dal folk americano ai canti popolari. Immaginari che evocano un tema caro ad artisti e poeti di ogni epoca: la brevità e caducità della vita che ci spinge a desiderarla e a celebrarla ogni giorno come in una grande festa. Prima dello spettacolo (il biglietto ha un costo di 5 euro), aperitivo con degustazione. Per prenotare il proprio posto scrivere a [email protected] o via whatsapp al 3711152940. Sul palco Ivan Radicioni, Marta Vitalini, Gioia di Biagio e Antonia Harper.