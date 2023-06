Notte di fiamme e paura Incendio nel magazzino Danni alle abitazioni Due famiglie evacuate

CAPRAIA E LIMITE

Una notte di fiamme, fumo e tanta paura nel comune di Capraia e Limite. All’interno di un magazzino in via Partigiani d’Italia è scoppiato un incendio che ha danneggiato gravemente un paio di abitazioni che si trovano al piano superiore. Per fortuna nessuno dei residenti è rimasto ferito né intossicato. Tuttavia per entrambi gli appartamenti è stata dichiarata l’inagibilità. L’inferno si è scatenato intorno alle 3.15 di domenica. La palazzina andata a fuoco si trova proprio dietro al Municipio e le fiamme sono state viste prima dal vicinato che dagli stessi occupanti. L’allarme è partito subito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli. Le operazioni di spegnimento sono state abbastanza rapide, alle quali sono poi seguite quelle di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. I soccorritori hanno soffocato le lingue di fuoco assicurandosi che nella palazzina non fosse rimasto nessuno. L’incendio di fatto ha interessato solo il magazzino al piano terra, ma fuoco e calore hanno provocato danni importanti al pavimento delle abitazioni sovrastanti. A rischio c’è la tenuta stessa del pavimento. Pertanto, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, le due famiglie non potranno fare rientro nelle loro case. Per trovare loro una sistemazione temporanea si è mosso subito il sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti.

"Sono arrivato sul posto intorno alle 4 – racconta Giunti – Per fortuna il rogo era già stato spento e le persone erano già fuori sane e salve. Una delle due famiglie non era in casa al momento dell’incendio e quando è arrivata mi ha comunicato che aveva già trovato un alloggio alternativo. Per l’altra famiglia, composta da tre adulti, ho chiesto disponibilità ad una struttura alberghiera del nostro territorio che li ospiterà provvisoriamente". Cosa abbia provocato la scintilla che ha fatto scoppiare l’incendio è oggetto d’indagine. Sul posto, per domare le fiamme, i vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi e sette unità.

L’incendio dell’altra notte ha richiamato alla mente lo spaventoso rogo del novembre scorso, in cui l’epilogo fu molto più tragico con la morte di una persona. Nell’appartamento di via Tobagi, andato completamente distrutto dalle fiamme, viveva il 59enne Stefano Sguanci. L’uomo fece di tutto per mettersi in salvo. Quando le fiamme cominciarono ad avanzare uscì sul terrazzo e iniziò a gridare e a chiedere aiuto fino a quando non perse i sensi. Tutto il vicinato uscì in strada dicendogli di resistere in attesa dei soccorsi. Quando i vigili del fuoco giunsero sul posto insieme ai sanitari del 118 per il pover’uomo non c’era più niente da fare. Anche il sindaco Alessandro Giunti era presente durante i soccorsi. "Per fortuna – tira un sospiro di sollievo Giunti – questa volta nessuno si è fatto male".

