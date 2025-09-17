Notte da record, nati sette bebè con la stessa equipe per tutti i parti

EMPOLI

Sarà ricordata come la notte dei record. Dei vagiti che – più di sempre – hanno rotto il silenzio tra i corridoi del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale empolese. Un’emozione moltiplicata per sette. Sette quanti sono i bambini venuti alla luce nella stessa notte al San Giuseppe, un evento unico se commisurato allo sforzo, alla dedizione e al coordinamento richiesti al personale sanitario, come hanno dimostrato medici, ostetriche e Oss di turno in questa nottata speciale. E così i destini di mamme, babbi, medici e personale sanitario si sono incrociati tutti nell’arco di poche ore, quelle necessarie a portare a termine non due, non tre, ma addirittura sette parti, tutti naturali. Benché preparata a far fronte anche a eventi di questa portata, l’equipe di turno ha dovuto mantenere la concentrazione alta dalle 20 della sera alle 8 della mattina, tanto – e al tempo stesso poco – è stato il tempo richiesto per portare a conclusione questo piccolo grande miracolo.

Una giornata memorabile, preziosa, che ha messo in luce non solo la generosità della cicogna, ma anche la straordinaria dedizione del personale sanitario. Dodici ore di sforzo inaspettato accompagnato dalla dovuta preparazione; il personale del reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto da Massimo Gabbanini e il reparto di Pediatria e Neonatologia, diretto da Roberto Bernardini, ha saputo rispondere con capacità, prontezza e lucidità. L’equipe è stata sempre la stessa: un turno intero, un’immersione totale, nessuno spazio alla stanchezza. Si è lavorato senza tregua fino alle 8 del mattino con l’ultimo fiocco appeso alla porta e il cambio di turno per il personale impegnato nella nottata delle "sette meraviglie". Tra gioia, incredulità e soddisfazione si è trovato anche il tempo per una foto ricordo tutti insieme: mamme, babbi e operatori sanitari, protagonisti di una notte straordinaria al San Giuseppe (il fatto è accaduto la scorsa settimana). I piccoli sono stati dimessi, oggi sono a casa e stanno bene tra le braccia dei loro genitori.

Y.C.