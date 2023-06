Notte Bianca, svelate data e musica della festa

EMPOLI

La data circolava già da un po’. Mancavano solo i nomi e ora sono ufficiali anche quelli. È partito il conto alla rovescia per la Notte Bianca a Empoli, e c’è solo da sperare in un meteo favorevole. Sabato 17 giugno sarà all’insegna degli spettacoli e del divertimento in centro storico. Intrattenimento accompagnato dallo shopping sotto le stelle e quattro punti strategici all’interno dei quali si concentrerà la "baldoria". Nucleo centrale della festa, il palco allestito in piazza della Vittoria dove a partire dalle 22 e fino alla mezzanotte si esibiranno i Baluba Shake. La mission? Portare in piazza tutta la magia dei mitici anni ’60. Quattro artisti (rigorosamente empolesi) per uno show musicale che trascinerà il pubblico in balli sfrenati come il "twist" o lo "shake", catapultando appassionati di diverse generazioni nelle atmosfere inglesi e californiane del "beat" e del "surf". A seguire dj set: la città si muove fino alle 2 del mattino.

Ma non è solo Piazza della Vittoria punto nevralgico dei festeggiamenti. Piazza Farinata degli Uberti sarà "occupata" dalle coreografie della scuola di ballo Candela di Limite sull’Arno mentre in via Leonardo Da Vinci sarà la Dirty Dancing School a "tenere alto il morale". Non solo movimento, ma anche passione per i motori: spostandosi in via Roma sarà possibile assistere al motoraduno e all’autoraduno d’epoca organizzato da Moto Guzzi. E intanto già sabato prossimo, in occasione del Volo del Ciuco, Confesercenti - che ufficializzerà domani il cartellone eventi dell’estate 2023 - lancia la prima edizione di "Empoli Città dei Balocchi". Dalle 15 alle 23.30 nel ‘giro empolese laboratori, giochi, mascotte, burattini e animazione. Aspettando la sfilata storica, una parentesi esclusivamente dedicata ai più piccini che potranno intrattenersi fin dal pomeriggio prima di osservare il ciuchino in volo.

Y.C.