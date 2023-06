Notte bianca, che numeri "Un successo per 20mila"

Numeri boom a quattro zeri per la Notte bianca, la serata più lunga dell’anno per gli empolesi. Nella notte tra sabato e domenica le strade e le piazze del centro sono state prese d’assalto come non si vedeva da tempo. "Molto bene lo shopping, abbiamo rivisto negozi pieni di gente, è un ottimo segnale per i consumi", dice Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli e responsabile eventi per l’associazione Centro Storico. Una stima delle presenze? "Circa 20mila persone", aggiunge Condelli. Quanto basta per dire che "la Notte bianca alla sua nona edizione si conferma un appuntamento importante per la città e per il commercio". E ora si pensa già al prossimo appuntamento: "Adesso occhi tutti puntati sul Beer Fest che prenderà il via da mercoledì in piazza Matteotti – conclude Condelli –. L’edizione di quest’anno sarà raddoppiata in confronto all’anno passato, con ben dieci giorni di iniziative fra cibo, birra e musica. E intanto si può dire che l’estate empolese è partita con il piede giusto".