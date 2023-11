Note in Collegiata. La musica sacra è protagonista

EMPOLI

Domenica si sta avvicinando e così anche il primo appuntamento della rassegna musicale "Concerti di Sant’Andrea", giunta alla sua 49esima edizione ed organizzata come sempre dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni nelle domeniche pomeriggio di novembre all’interno della suggestiva cornice della Collegiata di Empoli. Ad aprire il programma di quest’anno sarà il giovane organista Gabriele Agrimonti. Nato a Parma nel 1995, Agrimonti si avvicina alla musica all’età di 11 anni, diplomandosi nella classe d’organo del maestro Mario Verdicchio presso il conservatorio Boito di Parma con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. A soli 13 anni viene nominato organista contitolare della Basilica Magistrale di Santa Maria della Steccata di Parma, e nel 2016 viene ammesso al Conservatorio di Parigi dove tutt’ora prosegue la sua formazione nelle prestigiose classi di improvvisazione, écriture ed orchestrazione. Nel corso della sua carriera si distingue anche in vari concorsi internazionali di improvvisazione e dal 2022 ricopre ufficialmente l’incarico di organista titolare e direttore artistico del prezioso strumento costruito da Joseph Merklin (1881) e custodito nella chiesa nazionale di San Luigi dei Francesi a Roma.

A lui l’onore quindi di far risuonare le oltre 3.200 canne che danno voce al meraviglioso organo della collegiata, attraverso un programma che include pagine di Vivaldi, trascrizioni da Verdi e Puccini e uno spazio dedicato all’improvvisazione su temi suggeriti dal pubblico. Il concerto si terrà domenica alle 16 e nello specifico saranno eseguiti il "Concerto grosso in re minore" di Vivaldi (trascrizione per organo di Bach), "L’intermezzo" dall’opera "Suor Angelica" di Puccini (trascrizione per organo dello stesso Agrimonti) ed estratti dal Requiem di Verdi quali "Dies irae", "Lacrymosa" e "Libera me, Domine" (anche questi brani sono stati trascritti per organo dal giovane organista emiliano). L’ingresso è gratuito. Il prossimo concerto è domenica 12 con "Know the image: prospettive musicali".