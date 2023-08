Note di jazz nel borgo Alto di Certaldo al chiaro di luna

CERTALDO

Ultimi due appuntamenti a Certaldo Alto i concerti jazz della Global Music Foundation: musicisti di fama internazionale nel borgo del Boccaccio per un’importante occasione di formazione e scambio interculturale. Stasera a partire dalle 21,30 il giardino del ristorante Il Castello in via della Rena ospita il Bruce Barth Trio: prenotazione obbligatoria chiamando allo 05711900261 oppure al 334 8648259. Domani alle 18,30 l’evento si sposta al bar Boccaccio per la tappa finale: il concerto di chiusura del corso con studenti, artisti, coro e samba. Alle 21 al ristorante L’Antica Fonte di via Valdracca, invece, spazio al concerto delle stelle del Global Music Fondation. Un’estate sulle note di jazz nella splendida cornice del borgo alto, promossa in collaborazione con il Comune di Certaldo, che ha coinvolto un team di artisti e insegnanti autorevoli dando vita ad un variegato programma di attività. Ultime due sere di ascolto, pensando già al calendario della prossima estate.