Note dai Balcani. Ritmo e magia a Prima Materia

MONTESPERTOLI

Spira vento dell’est sulla rassegna musicale “Moment Musicaux“, targata Prima Materia. Nel nuovo appuntamento di domani alle 18, infatti, presso la sede dell’associazione in via di Poppiano a San Quirico in Collina, frazione di Montespertoli, arrivano le melodie balcaniche della Draba Orkestar. Si tratta di un collettivo di musicisti uniti dalla passione per le musiche tradizionali tzigane e balcaniche, dalle Hora rumene alla Czardas ungheresi, dallo Swing dei Sinti dell’Alsazia ai ritmi dispari della Serbia e della Macedonia. “Draba” in lingua Romanè significa “incantesimo”, “sortilegio”, per indicare la magia che la formazione cerca di creare nei suoi concerti, assieme al pubblico, in strada come sui palchi. Fondata nel 2012 dal chitarrista Simone Solazzo la Draba Orkestar negli anni si è presentata in varie forme, dal quartetto alla vera e propria “Orkestar” balkanica con aggiunta di sezione fiati e batteria, sempre con una energia in grado di far ballare qualsiasi pubblico unita alla ricerca nelle musiche e negli arrangiamenti, con un grande rispetto per la tradizione ma senza disdegnare contaminazioni con sonorità contemporanee.

Domani a San Quirico si esibirà la formazione completa di 9 elementi con un doppio set musicale che inizierà alle 18 e proseguirà dopo cena. Il concerto sarà infatti accompagnato da una ricca cena dai sapori balcanici, con lo scopo di raccogliere fondi per il progetto “Music & Resilience“ di Prima Materia, che sviluppa risorse musicali all’interno dei campi profughi palestinesi in Libano. La rassegna Moment Musicaux ha lo scopo di avvicinare grandi e piccini alla musica, creando occasioni di socializzazione e ascolto condiviso, in linea con la filosofia dell’associazione Prima Materia, che si propone come una vera “comunità musicale”, dove la musica non è solo un fine ma anche e soprattutto un mezzo di aggregazione sociale. L’ingresso è a offerta libera a sostegno delle attività dell’associazione, ma per avere accesso all’evento è necessario essere soci (ci si può tesserare sul momento al costo di 10 euro). Info e prenotazioni a [email protected].