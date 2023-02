Note classiche sul palco dello Shalom

EMPOLI

Prosegue la stagione concertistica targata Centro Studi Musicali Busoni, che stasera alle 21 al Teatro Shalom di Empoli vedrà salire sul palco due grandi musicisti. Si tratta del violinista Domenico Nordio e del pianista Orazio Sciortino. Il programma musicale della serata sarà una sorta di racconto tra passato e presente, tra il nuovo e l’antico. Si partirà infatti con Tartiniana Seconda di Dallapiccola, che racconta il suo tempo attraverso forme di danza e antiche tecniche polifoniche, per proseguire con Brahms e la sua Sonata n. 2, ma anche con l’impetuoso Scherzo in do minore per violino e pianoforte in cui coniuga rigore formale e intimismo liederistico.

A concludere la Sonata n.1 per violino e pianoforte di Prokof’ev, che con la sua granitica struttura e il suo impatto espressivo, è uno dei massimi capolavori del Novecento. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 3 marzo, sempre al Teatro Shalom, con il concerto "Mr Sax in viaggio" e il Sax Ensemble del Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria", che sarà diretto da Sandro Tani. Sul palco anche il solista Lorenzo Simoni. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0571 711122, oppure chiamare il cellulare 373 7899915 o ancora scrivere una email all’indirizzo [email protected]