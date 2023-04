Note a Serravalle La canzone d’autore e le sue contaminazioni

EMPOLI

Altro week-end in compagnia di "Arena Culturale" nella cornice del Parco di Serravalle ad Empoli. Sabato alle 16.30 andrà in scena il terzo evento della rassegna promossa dall’associazione Jump Live con il concerto di Emiliano Nigi. L’ingresso allo spettacolo, che si terrà nello spazio adiacente al Green Bar è gratuito. Emiliano Nigi, fondatore del gruppo Carneigra con cui ha inciso vari album, sarà accompagnato in questo nuovo progetto da Alessio Parigi alla chitarra. Due generazioni di musicisti a confronto che hanno in comune la passione per la canzone d’autore, della sua contaminazione e che cercano di scardinarne i confini delle varie definizioni stilistiche. È un lavoro in continua evoluzione che alterna momenti di improvvisazione a canzoni originali o a reinterpretazioni di brani di vari autori. Musicista, cantante, cantautore, formatore vocale e performer, Nigi ha lavorato con cantanti e musicisti come Kaya Anderson del Roy Hart theatre, Bobby Mc Ferrin, Francine Luce, Diana Torto, Giovanna Marini, Antonella Talamonti e Albert Hera. Ha inoltre ideato il metodo di conduzione e improvvisazione collettiva Vocal Improvisation Conduction Ensemble.