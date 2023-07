Nonno Angiolo Nucci ha compiuto 101 anni Gli auguri del sindaco

Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro in Ferrovia, coltivando sempre tanti interessi sociali e politici, senza tacere l’amore per la scrittura. È l’elisir di lunga vita di Angiolo Nucci, cerretese doc, che ha raggiunto e poi superato il traguardo dei 100 anni. Il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti è andato a trovarlo a casa in occasione del compleanno (nella foto). Angiolo Nucci ha infatti compiuto ben 101 anni, circondato dall’affetto della figlia Daniela, del nipote Federico e di tutti i suoi cari che lo hanno festeggiato con grande entusiasmo. Al nonno di Cerreto Guidi è stata consegnata una pergamena speciale. "Giungere a questa età – si legge nel documento donato all’anziano dall’amministrazione comunale – significa aver percorso un lungo cammino, possedere esperienza, saggezza e tantissimi ricordi da poter condividere". Congratulazioni al cittadino dei record anche da parte della redazione de La Nazione.